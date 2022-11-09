Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 ноября 2022 12:38

Туристические поезда с новыми вагонами будут курсировать в Нижегородской области с 20 ноября

Они появятся на маршруте «Нижний Новгород – Семёнов»
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
Фото: Горьковская железная дорога

Фото: Горьковская железная дорога

Новые комфортабельные вагоны начнут курсировать в составе туристических поездов Нижегородской области с 20 ноября. Поезда с подвижным составом нового типа будут ходить по маршруту «Нижний Новгород – Семёнов». Об этом сообщается на сайте «Горьковская железная дорога».

Новые вагоны оборудованы кондиционерами, туалетными комплексами, дверями с сенсорным управлением, креслами с подножками и индивидуальными розетками.

Поездка «Семёновский торжок» предполагает посещение фабрики «Хохломская роспись», погружение в атмосферу старинного купеческого города с помощью увлекательных интерактивных представлений.

Напомним, что маршрут фирменного поезда № 51/52, следующий по маршруту «Нижний Новгород – Казань», был продлён до Ижевска. Поезд делает остановки в Арзамасе, Канаше, Зеленодольске, Казани, Вятских Полянах, Агрызе и других городах.

Также мы писали, что действие проездных, абонементов и пересадочных тарифов в Нижегородской области планируют распространить на те виды общественного транспорта, где они ранее не действовали. Действие проездных, абонементов и пересадочных тарифов в Нижегородской области планируют распространить на те виды общественного транспорта, где они ранее не действовали.