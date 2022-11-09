Более 100 видео о ремонтной кампании нижегородских ДУКов размещено на канале «Мой Дом ТВ». Фото: пресс-служба ДУКов

Видео отчеты о ходе ежегодной ремонтной кампании 2022 года Домоуправляющие компании Канавинского, Московского, Нижегородского, Приокского и Советского районов Нижнего Новгорода начали выкладывать в сеть два месяца назад. Видео отчеты по основным объектам доступны на видеоканале "Мой Дом ТВ". Уже выложено более 100 видео отчетов. Ремонтная кампания этого года в пяти районах Нижнего Новгорода близка к завершению. Уже выполнено более 90% всех плановых работ.

директор по производству Ассоциации пяти Домоуправляющих компаний Нижнего Новгорода Николай Кемайкин. Фото: пресс-служба ДУКов

«Впервые в этом году мы ввели практику видео отчетов о ежегодной ремонтной кампания и собрали информацию о крупных объектах на видеоканале "Мой Дом ТВ". Количество просмотров видео роликов постоянно увеличивается. Большинство объектов ремонта зафиксированных на видео уже эксплуатируются жителями. Мы получаем обратную связь от жителей, в том числе благодаря формату видео отчетов. Жители смогли оценить масштаб работ, которые ежегодно выполняют наши ДУКи», – сообщил Николай Кемайкин, директор по производству Ассоциации пяти Домоуправляющих компаний Нижнего Новгорода.