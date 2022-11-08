98 кг мяса сняли с реализации в Нижегородской области из-за низкого качества. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Нижегородской области за 9 месяцев 2022 года забраковали и сняли с реализации 98 килограммов мясной продукции. Такие данные озвучили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Всего с января по сентябрь в регионе было исследовано 999 проб мясной продукции. По результатам лабораторных анализов чуть более 1% проб оказались не соответствующими нормам по микробиологическим показателям.

Из 131 пробы мяса, исследованной на предмет антибиотиков, в 1,5% продукции эти вещества были обнаружены вопреки всем санитарным нормам.

- Пестициды, токсичные элементы, генномодифицированные организмы, радионуклиды в исследованных образцах мяса и мясных изделий не обнаружены, - уточнили в Роспотребнадзоре.

В общей сложности с реализации было снято свыше 30 партий мяса весом 98 килограммов. На нарушителей наложили штрафы на общую сумму почти 200 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в детских садах Нижнего Новгорода из меню временно исчезла рыба из-за низкого качества партии.