Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 ноября 2022 5:38

В нижегородских детсадах временно убрали из меню рыбу в целях безопасности

Пока ее заменят говядиной и мясом птицы
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
В нижегородских детсадах временно убрали из меню рыбу в целях безопасности.

В нижегородских детсадах временно убрали из меню рыбу в целях безопасности.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В детских садах Нижнего Новгорода временно убрали из меню рыбу. Как пояснили в мэрии, такое решение принято в целях безопасности из-за некачественной поставки, пишет «АиФ-НН».

Ранее на отсутствие рыбы в меню детского сада обратила внимание одна из родительниц. Женщина пожаловалась на это в соцсетях. По ее словам, в меню на 7 ноября в детском саду был лишь мясной бульон.

В администрации Нижнего Новгорода объяснили это тем, что МБУ «Дирекция по организации питания» при приемке очередной партии продукции выявили некачественное рыбное филе, в связи с чем был решено отказаться от него, и заменить его мясом курицы и говядины. Поставщику будет предъявлена претензия.