В нижегородских детсадах временно убрали из меню рыбу в целях безопасности. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В детских садах Нижнего Новгорода временно убрали из меню рыбу. Как пояснили в мэрии, такое решение принято в целях безопасности из-за некачественной поставки, пишет «АиФ-НН».

Ранее на отсутствие рыбы в меню детского сада обратила внимание одна из родительниц. Женщина пожаловалась на это в соцсетях. По ее словам, в меню на 7 ноября в детском саду был лишь мясной бульон.

В администрации Нижнего Новгорода объяснили это тем, что МБУ «Дирекция по организации питания» при приемке очередной партии продукции выявили некачественное рыбное филе, в связи с чем был решено отказаться от него, и заменить его мясом курицы и говядины. Поставщику будет предъявлена претензия.