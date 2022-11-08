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НовостиСпорт8 ноября 2022 6:04

Илья Авербух посетил ледовый комплекс «Хохлома - арена» в поселке Ковернино

Знаменитый спортсмен провел мастер-класс для юных фигуристов
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Авербух дал мастер-класс юным воспитанникам школы фигурного катания в Ковернине.

Авербух дал мастер-класс юным воспитанникам школы фигурного катания в Ковернине.

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Знаменитый фигурист Илья Авербух посетил ледовый комплекс «Хохлома - арена», который открылся в нижегородском поселке Ковернино 4 ноября. Об этом сообщает министерство спорта Нижегородской области.

Спортсмен осмотрел ледовую арену, посетил музей эволюции хоккея, а также дал мастер-класс юным воспитанникам школы фигурного катания. Конечно, не обошлось без раздачи автографов и фотографий на память. По словам Авербуха, новая ледовая арена станет началом большого пути к профессиональному росту для начинающих спортсменов.

Напомним, «Хохлома - арена» была открыта в поселке Ковернино в День народного единства, 4 ноября. На открытии присутствовал губернатор Глеб Никитин, который и дал старт работе комплекса. Здесь на площади почти 5 тысяч квадратных метров располагается ледовая арена с трибунами, раздевалки, тренерская и судейская комнаты, работает прокат коньков. В комплексе будут заниматься секции ледовых видов спорта, а также будут организованы массовые катания для всех желающих.