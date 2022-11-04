Ледовый комплекс «Хохлома-арена» открылся Нижегородской области Фото: Кирилл Мартынов

4 ноября этого года открылся ледовый комплекс «Хохлома арена» в поселке Ковернино Нижегородской области.Губернатор Глеб Никитин лично дал старт работе нового комплекса. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

В комплексе располагается ледовая арена, трибуны, раздевалки, тренерская и судейская комнаты, тренажерный зал, прокат коньков и другие помещения. Вход в ледовый комплекс доступен для маломобильных граждан.

- Фишка» этого комплекса - уникальный музей «Эволюция хоккея», где собрана коллекция более чем из 300 именных экспонатов, начиная с пятидесятых годов. Есть даже коньки Валерия Харламова. Посетил музей с огромным интересом, - поделился впечатлениями Глеб Никитин.

На строительство ушло 372,3 млн рублей, при этом более 260 млн рублей выделены из федерального бюджета.

Директор спортивного комплекса Алексей Аверин рассказал, что что на территории комплекса «Хохлома – арена» будут проводиться тренировки по ледовым видам спорта и организовываться массовое катание на коньках.