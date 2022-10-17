Аэропорт Чкалова возобновит рейсы Нижний Новгород – Стамбул с 5 ноября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова возобновляет перелёты по маршруту Нижний Новгород – Стамбул с 5 ноября 2022 года. Их будет выполнять авиакомпания Red Wings, о чём сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Отмечено, что регулярные рейсы будут производиться еженедельно по субботам. Вылет из Нижнего Новгорода назначен на 15:00, а прибытие в аэропорт крупнейшего города Турции – на 20:00 (время местное для каждого аэропорта).

На сегодняшний день авиакомпания Red Wings осуществляет регулярные перелёты из столицы Приволжья в Самару, Челябинск, Ереван, Екатеринбург.