Жители семи домов останутся без электричества в Нижнем Новгороде 7 ноября Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Жители семь домов временно останутся без света в Нижнем Новгороде 7 ноября. Об этом сообщается на сайте нижегородского управления ГОЧС.

Электроэнергию отключат в домах №7, №11, №15 по улице Автомеханической. Света не будет с 13.00 до 17.00 7 ноября.

Также без электричества окажутся жители домов №59/3, №59/4, №59/6, №59/8 по проспекту Ленина. Там отключили свет в 9.00. Неудобства будут временными, и электричество включат в 16.00 7 ноября.

По данным управления ГОЧС, отключения связаны с проведением плановых работ на системах жилищно-коммунального хозяйства.

Подобные работы проводят в Нижнем Новгороде достаточно часто. Так, электричество и горячую воду отключили частично в двух районах Нижнего Новгорода 3 ноября.