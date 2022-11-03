Горячую воду и свет отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 3 ноября. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Электричество и горячую воду отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 3 ноября. Отключения запланированы в Автозаводском и Нижегородском районах, сообщается на сайте городского управления ГОЧС.

В Автозаводском районе свет ненадолго отключат в домах № 54а,56,56а,58 по улице Лескова. Электричества не будет с 9.00 до 13.00.

В Нижегородском районе на Володарского, 9 будет приостановлена подача горячей воды. «Тепленькой» не будет с 9 до 16 часов.

Отключения носят плановый характер и связано с проведением профилактических работ на объектах ЖКХ.