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НовостиОбщество3 ноября 2022 5:49

Горячую воду и свет отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 3 ноября

Отключения запланированы в Автозаводском и Нижегородском районах
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Горячую воду и свет отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 3 ноября.

Горячую воду и свет отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 3 ноября.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Электричество и горячую воду отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 3 ноября. Отключения запланированы в Автозаводском и Нижегородском районах, сообщается на сайте городского управления ГОЧС.

В Автозаводском районе свет ненадолго отключат в домах № 54а,56,56а,58 по улице Лескова. Электричества не будет с 9.00 до 13.00.

В Нижегородском районе на Володарского, 9 будет приостановлена подача горячей воды. «Тепленькой» не будет с 9 до 16 часов.

Отключения носят плановый характер и связано с проведением профилактических работ на объектах ЖКХ.