Аллея Рюриковичей открыта на территории Печерского монастыря в Нижнем Новгороде ФОТО: телеграм-канал Глеба Никитина

Аллею Династии Рюриковичей открыли на территории Вознесенского Печерского мужского монастыря в Нижнем Новгороде 4 ноября. Об этом в своем телеграм-канале сообщает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Аллею Рюриковичей открыли Глеб Никитин и Владыка Георгий.

Стоит отметить, что на территории монастыря была создана и аллея Династии Романовых. Кроме того у многих, представленных памятников нет аналогов. Пройтись по аллее и увидеть лица истории понравится как взрослым, так и детям.

Напомним, 4 ноября, в День народного единства, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин возложил цветы к памятнику Минина и Пожарского на площади Народного Единства и к Вечному огню в Нижегородском кремле.