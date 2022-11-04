Аллея Династии Рюриковичей открылась в Вознесенском монастыре Нижнего Новгорода 4 ноября. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

4 ноября, в День народного единства, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин возложил цветы к памятнику Минина и Пожарского на площади Народного Единства и к Вечному огню в Нижегородском кремле. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- День народного единства, праздник, который зародился на нижегородской земле, с каждым годом становится все актуальнее. Я искренне верю, что сегодня, как и тогда, во времена ополчения, наш народ готов быть вместе – и в мыслях, и в словах, и на деле. Самое главное, что нужно нам сейчас, – искренняя гражданская активность человека. Сегодня праздник победы общего над личным, единства над разобщенностью, веры над безверием. Уже во времена Минина у нас было сильно единство людей разных национальностей и вероисповеданий. И в момент, когда страна встала на борьбу за свою свободу и независимость, это оказалось решающим фактором победы, - рассказал Глеб Никитин.

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Также в церемонии приняли участие председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин и заместитель губернатора Андрей Гнеушев.

В этот же день Глеб Никитин организовал встречу с представителями традиционных конфессий. В собрании приняли участие митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, председатель Духовного управления мусульман Нижегородской области Гаяз-хазрат Закиров, председатель Нижегородской еврейской общины Эдуард Чапрак, главный раввин Нижнего Новгорода и Нижегородской области Шимон Бергман.

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

- Вместе с владыкой Георгием открыли аллею Династии Рюриковичей на территории Вознесенского Печерского мужского монастыря. Ранее здесь же была создана аллея Династии Романовых. Многие из памятников не имеют аналогов. Увидеть тысячелетнюю историю страны в лицах будет интересно взрослым и детям, - добавил Глеб Никитин.