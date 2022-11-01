Дорогу на улице Деловой расширили в Нижнем Новгороде Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде завершилось строительство дополнительной дорожной полосы с улицы Деловой на улицу Александра Хохлова. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Участок дороги от улицы Родионова до поликлиники онкологического диспансера увеличился и усовершенствовался. В ходе ремонта был установлен бордюр и новые дорожные знаки. Отремонтировано дорожное покрытие, восстановлен тротуар для пешеходов. Сама разметка дороги была нанесена термопластиком.

- Раньше здесь была всего одна полоса, и из-за этого образовывалась пробка. Автомобилисты, поворачивающие с улицы Деловой налево, больше не будут сдерживать автомобильный поток, идущий с улицы Родионова, - рассказали в районной администрации.

Стоит напомнить, что ранее по просьбам местных жителей завершился ремонт трех проездов на улицах Деловая, Максима Горького, Звездинка, Студеная.

В своих социальных сетях мэр города Юрий Шалабаев поделился планами на следующий год. По национальному проекту в следующем году продолжится ремонт дорог у детских учебных учреждений, больниц и учреждений дополнительного образования.

Так, планируется отремонтировать дороги к школам № 124, 43, 190, 7, 154, 124, лицею № 165 и школе-интернату № 8. Также дороги будут отремонтированы около детских садов № 447, 162, 234, 413, 49, 267, 467, 391 и 360. Обновят дороги у поликлиники № 7 и больницы №38.