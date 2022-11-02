Контракт на создание террасного парка в Почаинском овраге за 2,96 млрд заключен в Нижнем Новгороде. ФОТО: архитектурное бюро "ГОРА".

Создание террасного парка в Почаинском овраге в Нижнем Новгороде обойдется в 2,96 миллиардов рублей. Соответствующий контракт заключен между Управлением инженерной защиты города и ГП НО «ДиРОН». Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель городской думы Олег Лавричев.

- Данный комплекс работ включает в себя реконструкцию коллектора дождевой канализации и инженерную защиту склонов, - отметил Олег Лавричев.

Председатель Думы напомнил, что на внеочередном заседании Думы 18 октября на редевелопмент Почаинского оврага за счет межбюджетных трансфертов было направлено 800 миллионов рублей. Соответствующие корректировки были внесены в бюджет 2024 года. Полностью реализовать проект должны в 2025 году.

Напомним, ранее нижегородцам показали, как изменится Почаинский овраг в ходе реконструкции. Предполагается, что там будет несколько смотровых площадок, две игровые зоны для детей, разместится здесь также природный скейт-парк. Будет обустроена и специальная галерея Харитонова, посвящённая нижегородской архитектурной школе. По верхнему уровню оврага организуют велодорожку для любителей ехать в горку.