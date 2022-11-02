Программу «Лидеры наследия» по сохранению исторической среды запустят в Нижегородской области. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

В Нижегородской области запустят программу «Лидеры наследия», направленную на сохранение исторических объектов и включение их в современную жизнь. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

1 ноября в Нижнем Новгороде подвели итоги фестиваля «Том Сойер фест», волонтеры которого в этом году обновили около 20 старинных домов. В рамках фестиваля было подписано четырехстороннее соглашение о разработке программы «Лидеры наследия». Участниками его стали АНО «АСИРИС», ННГАСУ, НИУ «Высшая школа экономики» и КУПНО.

- Цель программы - создание и подготовка муниципальных команд на местах, способных при участии наших университетов и КУПНО разрабатывать планы по тем объектам, которые важно сохранить, а затем воплощать эти планы в жизнь, - пояснил Глеб Никитин, также присутствовавший на мероприятии.

Напомним, одним из достижений волонтеров фестиваля «Том Сойер фест» в этом году стало восстановление окна в брандмауэрной стене дома на Короленко, 17, состоящего из стеклянных кирпичей Фальконье. Их выдували по форме, разработанной швейцарским архитектором Гюставом Фальконье в конце XIX века. Производитель современных реставрационных копий из Санкт-Петербурга NW-glasslab изготовил стеклянные кирпичи для Нижнего Новгорода такого же размера и формы, чтобы полностью восстановить окно.