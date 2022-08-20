День города в Нижнем Новгороде 20 августа 2022 года: прямая онлайн-трансляция.
Фото: Кристина БЕРБАСОВА
В Автозаводском районе после концерта "Чайфа" нижегородцы увидели в небе шоу дронов, посвященное истории района. На этом мы завершаем трансляцию, еще раз поздравляем всех нижегородцев с Днем города и желаем отличных выходных!
Шоу дронов в Автозаводском районе.
Фото: СОЦСЕТИ
22.05 - На шести площадках Нижнего Новгорода проходит праздничный салют.
Салют в честь Дня города. Фото: Ольга Жур
21.30 - На стенах нижегородского кремля началось световое шоу.
Световое шоу на стенах кремля.
Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
На Дмитриевской башне показывают инсталляцию, посвященную гостеприимству Нижнего Новгорода и его знаменитым гостям, а стены украсили узоры народных художественных промыслов. Просто невероятное зрелище!
Световое шоу на Дмитриевской башне посвящено гостеприимству Нижнего Новгорода.
Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
20.22 - Мэр Юрий Шалабаев поднялся на сцену, чтобы поздравить нижегородцев с Днем города. Губернатор вместе с ним присутствовать не смог, поскольку находится сейчас в Воротынском районе, где возглавляет штаб по ликвидации пожара.
19.24 - На Нижневолжской набережной очень многолюдно. Здесь играют музыканты, а люди под музыку любуются проплывающими в воздухе аэростатами.
На Нижневолжской набережной.
Фото: Мария СОРОКИНА
18.00 - На улице Рождественской проходит гастрофестиваль "Гастронромическая Рождественская". Открытые мастер-классы по приготовлению блюд и дегустации доступны гостям праздника.
Гастрофестиваль на Рождественской.
Фото: Мария СОРОКИНА
Еще немного атмосферы с площади Минина
Очевидно, что основная масса людей подойдет ближе к концерту.
Фото: Мария СОРОКИНА
Парк «Швейцария» - еще одна площадка празднования Дня города, и с сегодняшнего дня здесь начинает работу пространство для молодёжи «Молодой Нижний». Здесь будут рассказывать про городские проекты для молодёжи и, конечно, их реализовывать.
Парк «Швейцария» - еще одна площадка празднования Дня города.Фото: тг-канал Юрия Шалабаева
Масштабные мероприятия проходят в Автозаводском районе - не только по случаю Дня города, но и по случаю 90-летия района. Там побывал и мэр Юрий Шалабаев, он наградил лучших в своей профессии автозаводцев.
Автозаводскому району в этом году 90 лет. Фото: тг-канал Юрия Шалабаева
17.00 - Наш корреспондент сообщает, что Чкаловскую лестницу вновь перекрыли - скорее всего, до салюта ее уже не откроют.
Вратарь нижегородского ХК "Торпедо" Андрей Тихомиров поздравил нижегородцев с Днем города.
После официальной части настало время автографов и фото с болельщиками.
Фанаты фотографируются с игроками.
Фото: Мария СОРОКИНА
16.30 - В эти минуты на главной площади города проходит презентация хоккейного клуба "Торпедо".
Презентация ХК "Торпедо".
Фото: Мария СОРОКИНА
- Для нас это большая честь – быть сегодня здесь. Потому что Нижний – это «Торпедо», а «Торпедо» – это Нижний, - сказал генеральный менеджер клуба Максим Гафуров.
16.20 - Площадь Минина прямо сейчас. Проход через рамки, напитки с собой нельзя, даже воду.
Площадь Минина.
Фото: Мария СОРОКИНА
Перед присутствующими в "Заповедных кварталах" выступил Олег Беркович. Он рассказал, что уже побывал на парусной регате, на Ярмарке и на Рождественской и рекомендовал нижегородцам посетить эти места. Также он прокомментировал инциденты с горящими домами в центре Нижнего Новгорода.
Мероприятие началось с презентации проекта восстановления стеклянных кирпичей Фальконье, которые были обнаружены в брандмауэрной стене Короленко, 17. Их выдували по форме, разработанной швейцарским архитектором Гюставом Фальконье в конце XIX века. Производитель современных реставрационных копий из Санкт-Петербурга NW-glasslab изготовил стеклянные кирпичи для Нижнего Новгорода такого же размера и формы, чтобы полностью восстановить окно.
Стеклянные кирпичи Фальконье.
Фото: Мария СОРОКИНА
15.00 - Большая культурная программа началась в Заповедных кварталах на улице Короленко.
Большая культурная программа проходит в "Заповедных кварталах".
Фото: Мария СОРОКИНА
Нам удалось найти на Ярмарке даже японский павильон и китайскую чайную.
Японский павильон.
Фото: Мария СОРОКИНА
На территории Ярмарки работает фуд-корт, где можно подкрепиться. Вкусный кофе, хотдоги, городецкие пряники, венгерский гуляш, вафли, пельчеби - это просто праздник живота какой-то!
Здесь же можно подкрепиться.
Фото: Мария СОРОКИНА
- Здесь очень много различных исторических вещей, старинных предметов быта и интерьера, - передает наш корреспондент. - Встречаются и жутковатые экспонаты.
Есть и такие жутковатые экспонаты.
Фото: Мария СОРОКИНА
В лавке лекаря на Ярмарке можно прослушать информацию о том, как развивалась медицина в разные эпохи, что чем лечили и так далее.
В лавке лекаря.
Фото: Мария СОРОКИНА
Русская девица продает в лавке меха и заодно кота (внимание на прилавок).
Русская девица продает меха и кота.
Фото: Мария СОРОКИНА
Зона отдыха в восточном стиле прямо в арке.
Вот такая зона отдыха обустроена прямо в арке.
Фото: Мария СОРОКИНА
13.00 - На Ярмарке идет программа "Господский променад". Гостей ждет историческая реконструкция, цирковые представления, мастер-классы и многое другое.
На Ярмарке началась своя праздничная программа.
Фото: Мария СОРОКИНА
12.45 - На площади Минина проходит сводный концерт духовых оркестров, участников фестиваля.
Сводный концерт духовых оркестров.
Фото: Кристина БЕРБАСОВА
Отдельный стенд на площади Минина посвящен городовым. Кстати, сегодня они не только смотрят за порядком, но и фотографируются со всеми желающими.
Есть даже стенд, посвященный городовым.
Фото: Кристина БЕРБАСОВА
Здесь много разных интересных активностей для детей и не только.
Здесь много различных активностей.
Фото: Кристина БЕРБАСОВА
12.00 - на площади Минина началась праздничная программа.
На площади Минина начинается праздничная программа.
Фото: Кристина БЕРБАСОВА
Целая армия зеркальных людей прошла по Покровке.
Целая армия зеркальных людей прошла по Покровке.
Фото: Кристина БЕРБАСОВА
- Невероятная атмосфера единения! Все улыбаются и радуются! Настроение у горожан супер, - передает корреспондент.
В параде духовых оркестров принимают участие шесть коллективов: из Нижнего Новгорода, Самары, Орла, Белгорода и Павлова. Возглавляет парад Заслуженный артист РФ, почетный гражданин Нижегородской области, художественный руководитель и главный дирижер Нижегородского губернского оркестра Евгений Петров.
Еще больше ярких красок!
Еще больше ярких красок!
Фото: Кристина БЕРБАСОВА
11.35 - на Покровке проходит парад духовых оркестров.
Парад духовых оркестров на Покровке.
Фото: Кристина БЕРБАСОВА
- Здесь очень много людей и крутая атмосфера! Артисты и аниматоры создают нижегородцам хорошее настроение, - передает корреспондент с места событий.
На фестивале духовых оркестров не только музыка, но и танцы.
11.30 - На Покровке становится многолюдно. Настроение гостям праздника поднимают аниматоры.
11.10 - на Большой Покровской начался фестиваль «Парад духовых оркестров». Концерты от участников фестиваля проходят сразу на нескольких площадках - у драмтеатра, у госбанка, около ДК им. Свердлова, около "Художественных промыслов" и около бывшего кинотеатра "Октябрь".
На театральной площади только что прозвучала "Сормовская лирическая" - какой же праздник без нее!
Чкаловская лестница и Георгиевский съезд перекрыты, подняться с набережной по ним не получится, передает наш корреспондент с места событий. Люди лезут прямо по склону или ищут иные обходные пути.
Чкаловская лестница перекрыта, ищите пути обхода.
Фото: Кристина БЕРБАСОВА
Мэр Юрий Шалабаев поздравил нижегородцев с Днем города.
Мэр Юрий Шалабаев поздравил нижегородцев с Днем города.
Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода
- Поздравляю вас с Днем Нижнего Новгорода! Нашему прекрасному городу исполняется 801 год. Вместе с вами мы храним память о его славной истории, стараемся беречь уникальную архитектуру, любуемся неповторимыми ландшафтами и слиянием двух великих рек. Красота наших закатов, благоустроенных парков и скверов, исторических улиц и набережных известны по всей России. К нам в прошлом году приехал почти миллион гостей из других городов, в этом году ожидаем еще больше. Но все изменения, которые происходят в Нижнем Новгороде, делаются, в первую очередь, для вас, дорогие нижегородцы. Давайте любить и беречь наш город, - обратился к горожанам Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.
Губернатор Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем города.
Губернатор Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем города.
Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
- Всех, кто любит Нижний, с праздником! Впереди нижегородцев и гостей города ждёт насыщенный день. Программа интересная. Как и в прошлом году, это не просто праздник, а возможность ещё раз выразить свои чувства к замечательному городу! Нижний Новгород, процветай, влюбляй, удивляй! - написал он в своем телеграм-канале.
10.44 - На Нижневолжской набережной становится все больше людей.
На набережной становится все больше людей.
Фото: Кристина БЕРБАСОВА
10.25 - Парад парусов напротив катера "Герой" - изящные белоснежные яхты плывут по Волге.
Погода сегодня просто замечательная - нижегородцы потихоньку просыпаются и выходят на улицы. Людей на набережной пока мало, но они есть.
Нижегородцы начинают подтягиваться.
Фото: Кристина БЕРБАСОВА
Посмотрите, какое волшебное небо!
Посмотрите, какое сегодня волшебное небо! Немного ветрено, но тепло.
Фото: Кристина БЕРБАСОВА
Напротив катера «Герой» стартовала «Волжская регата-2022».
Фото: Кристина БЕРБАСОВА
10.00 - в акватории Волги напротив катера «Герой» в эти минуты стартует «Волжская регата-2022». В ней примут участие 60 парусных и моторных яхт, регата станет самым масштабным мероприятием парусного сообщества в столице Приволжья.
Погода сегодня благоволит.
Фото: Кристина БЕРБАСОВА
09:59 - Мы начинаем прямую онлайн-трансляцию празднования Дня города в Нижнем Новгороде. Наши корреспонденты уже работают на площадках, где с минуты на минуту начнутся первые мероприятия, посвященные 801-му Дню рождения нашего любимого города.