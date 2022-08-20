День города в Нижнем Новгороде 20 августа 2022 года: прямая онлайн-трансляция. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

В Автозаводском районе после концерта "Чайфа" нижегородцы увидели в небе шоу дронов, посвященное истории района. На этом мы завершаем трансляцию, еще раз поздравляем всех нижегородцев с Днем города и желаем отличных выходных!

Шоу дронов в Автозаводском районе. Фото: СОЦСЕТИ

22.05 - На шести площадках Нижнего Новгорода проходит праздничный салют.

Салют в честь Дня города. Фото: Ольга Жур

21.30 - На стенах нижегородского кремля началось световое шоу.

Световое шоу на стенах кремля. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

На Дмитриевской башне показывают инсталляцию, посвященную гостеприимству Нижнего Новгорода и его знаменитым гостям, а стены украсили узоры народных художественных промыслов. Просто невероятное зрелище!

Световое шоу на Дмитриевской башне посвящено гостеприимству Нижнего Новгорода. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

20.22 - Мэр Юрий Шалабаев поднялся на сцену, чтобы поздравить нижегородцев с Днем города. Губернатор вместе с ним присутствовать не смог, поскольку находится сейчас в Воротынском районе, где возглавляет штаб по ликвидации пожара.

19.24 - На Нижневолжской набережной очень многолюдно. Здесь играют музыканты, а люди под музыку любуются проплывающими в воздухе аэростатами.

На Нижневолжской набережной. Фото: Мария СОРОКИНА

18.00 - На улице Рождественской проходит гастрофестиваль "Гастронромическая Рождественская". Открытые мастер-классы по приготовлению блюд и дегустации доступны гостям праздника.

Гастрофестиваль на Рождественской. Фото: Мария СОРОКИНА

Еще немного атмосферы с площади Минина

Очевидно, что основная масса людей подойдет ближе к концерту. Фото: Мария СОРОКИНА

Парк «Швейцария» - еще одна площадка празднования Дня города, и с сегодняшнего дня здесь начинает работу пространство для молодёжи «Молодой Нижний». Здесь будут рассказывать про городские проекты для молодёжи и, конечно, их реализовывать.

Парк «Швейцария» - еще одна площадка празднования Дня города.Фото: тг-канал Юрия Шалабаева

Масштабные мероприятия проходят в Автозаводском районе - не только по случаю Дня города, но и по случаю 90-летия района. Там побывал и мэр Юрий Шалабаев, он наградил лучших в своей профессии автозаводцев.

Автозаводскому району в этом году 90 лет. Фото: тг-канал Юрия Шалабаева

17.00 - Наш корреспондент сообщает, что Чкаловскую лестницу вновь перекрыли - скорее всего, до салюта ее уже не откроют.

Вратарь нижегородского ХК "Торпедо" Андрей Тихомиров поздравил нижегородцев с Днем города.

После официальной части настало время автографов и фото с болельщиками.

Фанаты фотографируются с игроками. Фото: Мария СОРОКИНА

16.30 - В эти минуты на главной площади города проходит презентация хоккейного клуба "Торпедо".

Презентация ХК "Торпедо". Фото: Мария СОРОКИНА

- Для нас это большая честь – быть сегодня здесь. Потому что Нижний – это «Торпедо», а «Торпедо» – это Нижний, - сказал генеральный менеджер клуба Максим Гафуров.

16.20 - Площадь Минина прямо сейчас. Проход через рамки, напитки с собой нельзя, даже воду.

Площадь Минина. Фото: Мария СОРОКИНА

Перед присутствующими в "Заповедных кварталах" выступил Олег Беркович. Он рассказал, что уже побывал на парусной регате, на Ярмарке и на Рождественской и рекомендовал нижегородцам посетить эти места. Также он прокомментировал инциденты с горящими домами в центре Нижнего Новгорода.

Мероприятие началось с презентации проекта восстановления стеклянных кирпичей Фальконье, которые были обнаружены в брандмауэрной стене Короленко, 17. Их выдували по форме, разработанной швейцарским архитектором Гюставом Фальконье в конце XIX века. Производитель современных реставрационных копий из Санкт-Петербурга NW-glasslab изготовил стеклянные кирпичи для Нижнего Новгорода такого же размера и формы, чтобы полностью восстановить окно.

Стеклянные кирпичи Фальконье. Фото: Мария СОРОКИНА

15.00 - Большая культурная программа началась в Заповедных кварталах на улице Короленко.

Большая культурная программа проходит в "Заповедных кварталах". Фото: Мария СОРОКИНА

Нам удалось найти на Ярмарке даже японский павильон и китайскую чайную.

Японский павильон. Фото: Мария СОРОКИНА

На территории Ярмарки работает фуд-корт, где можно подкрепиться. Вкусный кофе, хотдоги, городецкие пряники, венгерский гуляш, вафли, пельчеби - это просто праздник живота какой-то!

Здесь же можно подкрепиться. Фото: Мария СОРОКИНА

- Здесь очень много различных исторических вещей, старинных предметов быта и интерьера, - передает наш корреспондент. - Встречаются и жутковатые экспонаты.

Есть и такие жутковатые экспонаты. Фото: Мария СОРОКИНА

В лавке лекаря на Ярмарке можно прослушать информацию о том, как развивалась медицина в разные эпохи, что чем лечили и так далее.

В лавке лекаря. Фото: Мария СОРОКИНА

Русская девица продает в лавке меха и заодно кота (внимание на прилавок).

Русская девица продает меха и кота. Фото: Мария СОРОКИНА

Зона отдыха в восточном стиле прямо в арке.

Вот такая зона отдыха обустроена прямо в арке. Фото: Мария СОРОКИНА

13.00 - На Ярмарке идет программа "Господский променад". Гостей ждет историческая реконструкция, цирковые представления, мастер-классы и многое другое.

На Ярмарке началась своя праздничная программа. Фото: Мария СОРОКИНА

12.45 - На площади Минина проходит сводный концерт духовых оркестров, участников фестиваля.

Сводный концерт духовых оркестров. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Отдельный стенд на площади Минина посвящен городовым. Кстати, сегодня они не только смотрят за порядком, но и фотографируются со всеми желающими.

Есть даже стенд, посвященный городовым. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Здесь много разных интересных активностей для детей и не только.

Здесь много различных активностей. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

12.00 - на площади Минина началась праздничная программа.

На площади Минина начинается праздничная программа. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Целая армия зеркальных людей прошла по Покровке.

Целая армия зеркальных людей прошла по Покровке. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

- Невероятная атмосфера единения! Все улыбаются и радуются! Настроение у горожан супер, - передает корреспондент.

В параде духовых оркестров принимают участие шесть коллективов: из Нижнего Новгорода, Самары, Орла, Белгорода и Павлова. Возглавляет парад Заслуженный артист РФ, почетный гражданин Нижегородской области, художественный руководитель и главный дирижер Нижегородского губернского оркестра Евгений Петров.

Еще больше ярких красок!

Еще больше ярких красок! Фото: Кристина БЕРБАСОВА

11.35 - на Покровке проходит парад духовых оркестров.

Парад духовых оркестров на Покровке. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

- Здесь очень много людей и крутая атмосфера! Артисты и аниматоры создают нижегородцам хорошее настроение, - передает корреспондент с места событий.

На фестивале духовых оркестров не только музыка, но и танцы.

11.30 - На Покровке становится многолюдно. Настроение гостям праздника поднимают аниматоры.

11.10 - на Большой Покровской начался фестиваль «Парад духовых оркестров». Концерты от участников фестиваля проходят сразу на нескольких площадках - у драмтеатра, у госбанка, около ДК им. Свердлова, около "Художественных промыслов" и около бывшего кинотеатра "Октябрь".

На театральной площади только что прозвучала "Сормовская лирическая" - какой же праздник без нее!

Чкаловская лестница и Георгиевский съезд перекрыты, подняться с набережной по ним не получится, передает наш корреспондент с места событий. Люди лезут прямо по склону или ищут иные обходные пути.

Чкаловская лестница перекрыта, ищите пути обхода. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Мэр Юрий Шалабаев поздравил нижегородцев с Днем города.

Мэр Юрий Шалабаев поздравил нижегородцев с Днем города. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

- Поздравляю вас с Днем Нижнего Новгорода! Нашему прекрасному городу исполняется 801 год. Вместе с вами мы храним память о его славной истории, стараемся беречь уникальную архитектуру, любуемся неповторимыми ландшафтами и слиянием двух великих рек. Красота наших закатов, благоустроенных парков и скверов, исторических улиц и набережных известны по всей России. К нам в прошлом году приехал почти миллион гостей из других городов, в этом году ожидаем еще больше. Но все изменения, которые происходят в Нижнем Новгороде, делаются, в первую очередь, для вас, дорогие нижегородцы. Давайте любить и беречь наш город, - обратился к горожанам Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

Губернатор Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем города.

Губернатор Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем города. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

- Всех, кто любит Нижний, с праздником! Впереди нижегородцев и гостей города ждёт насыщенный день. Программа интересная. Как и в прошлом году, это не просто праздник, а возможность ещё раз выразить свои чувства к замечательному городу! Нижний Новгород, процветай, влюбляй, удивляй! - написал он в своем телеграм-канале.

10.44 - На Нижневолжской набережной становится все больше людей.

На набережной становится все больше людей. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

10.25 - Парад парусов напротив катера "Герой" - изящные белоснежные яхты плывут по Волге.

Погода сегодня просто замечательная - нижегородцы потихоньку просыпаются и выходят на улицы. Людей на набережной пока мало, но они есть.

Нижегородцы начинают подтягиваться. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Посмотрите, какое волшебное небо!

Посмотрите, какое сегодня волшебное небо! Немного ветрено, но тепло. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Напротив катера «Герой» стартовала «Волжская регата-2022». Фото: Кристина БЕРБАСОВА

10.00 - в акватории Волги напротив катера «Герой» в эти минуты стартует «Волжская регата-2022». В ней примут участие 60 парусных и моторных яхт, регата станет самым масштабным мероприятием парусного сообщества в столице Приволжья.

Погода сегодня благоволит. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

09:59 - Мы начинаем прямую онлайн-трансляцию празднования Дня города в Нижнем Новгороде. Наши корреспонденты уже работают на площадках, где с минуты на минуту начнутся первые мероприятия, посвященные 801-му Дню рождения нашего любимого города.