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НовостиДом. Семья1 ноября 2022 14:03

Имена для красных волков выбрали в нижегородском зоопарке «Лимпопо»

Выбор был сделан на основе предложенных посетителями вариантов
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Красные волки поселились в "Лимпопо" в сентябре.

Красные волки поселились в "Лимпопо" в сентябре.

Фото: Зоопарк "Лимпопо"

В нижегородском зоопарке «Лимпопо» выбрали имена для красных волков, которые поселились здесь недавно. Троицу решено назвать Блис, Мия и Мира. Об этом сообщает пресс-служба страны птиц и зверей.

Имена необычным хищникам выбирала специальная комиссия из множества вариантов, которые по традиции предлагали посетители на протяжении 2,5 недель.

- Теперь у наших новоселов появились прекрасные, звучные имена! Мы благодарим каждого, кто принял участие в нашем конкурсе и оставил свои варианты имен в специальном боксе. Ну, а тех посетителей зоопарка, чьи предложенные имена победили в конкурсе, конечно, ждут подарки от нижегородской страны птиц и зверей, - сообщил генеральный директор зоопарка «Лимпопо» Владимир Герасичкин.

Три красных волка поселились в «Лимпопо» в конце сентября: две молодые самки и один самец прибыли из Минска и Новосибирска. Их разместили в бывших «апартаментах» арктических волков, правда, вольер для их нужд пришлось реконструировать.