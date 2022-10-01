Красные волки поселились в нижегородском зоопарке «Лимпопо»

Сейчас им около 6 месяцев каждому. Фото: пресс-служба зоопарка «Лимпопо».

Новые обитатели поселились в зоопарке «Лимпопо» в Нижнем Новгороде – небольшая стая красных волков уже освоилась на новом месте и активно резвится в своей «резиденции». Две самки и один самец прибыли к нам прямо из Минска и Новосибирска, поначалу они были насторожены, но сейчас чувствуют себя замечательно.

- Животные молодые, активные. Сейчас им около 6 месяцев каждому, поэтому у них на уме пока игры и забавы, - рассказал генеральный директор зоопарка «Лимпопо» Владимир Герасичкин.

Новые жители – красные волки. Фото: пресс-служба зоопарка «Лимпопо».

Красных волков разместили в бывших «апартаментах» арктических волков, правда, вольер для их нужд реконструировали. Так как красные волки способны совершать прыжки в длину с места на расстояние 3,5 метра, то для них по всему периметру установили дополнительные деревянные конструкции, лестницы, пеньки.

- Кроме того, для комфорта животных в вольере есть отапливаемый дом, - уточнил Владимир Герасичкин.

Красный волк — довольно крупный зверь. Фото: пресс-служба зоопарка «Лимпопо».

Красных волков также называют поющими, потому что, общаясь друг с другом, они могут издавать многообразие звуков. Вот только пока новоиспеченная нижегородская стая не спешит демонстрировать свои вокальные данные.

Имен у новых жителей «Лимпопо» пока нет, позже их выберут вместе с посетителями зоопарка.

Животные молодые, активные. Фото: пресс-служба зоопарка «Лимпопо».

Справка:

Красный волк — довольно крупный зверь с длиной тела 55-110 см, хвоста — 45-50 см и массой 17-21 кг. От обыкновенного волка отличается окраской, пушистой шерстью и более длинным хвостом, почти достигающим земли. Красных волков также называют поющими волками – петь они умеют на разные голоса. Также красные волки способны совершать прыжки в длину с места на расстояние 3,5 м.

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