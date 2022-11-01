В Нижегородской области машиниста котельной нашли мертвым на рабочем месте

Гострудинспекция выясняет обстоятельства произошедшего. Фото: Олег ЗОЛОТО

Машинист котельной МУП «Коммунресурс Краснобаковского района» в Нижегородской области был найден мертвым на рабочем месте, сообщает региональная инспекция по труду.

В воскресенье, 30 октября, тело мужчины обнаружил на предприятии работник, который занимается распиловкой дров.

- Гострудинспекция в Нижегородской области выясняет обстоятельства и причины происшедшего несчастного случая, начато расследование, - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в областном центре двое рабочих погибли, упав с 18-метровой высоты. Мужчины проводили кровельные работы на предприятии в Ленинском районе.