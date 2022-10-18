Двое рабочих погибли, упав с 18-метровой высоты в Ленинском районе. Фото: Прокуратура Нижегородской области

В Нижнем Новгороде двое рабочих погибли, упав с 18-метровой высоты во время кровельных работ. Инцидент произошел днем 17 октября в производственном цехе на улице Памирской в Ленинском районе. Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции по труду в Нижегородской области.

По данным ведомства, погибшие были наняты руководством компании, которая располагается в этой цехе, с целью проведения ремонта кровли. Что послужило причиной несчастного случая, сейчас разбирается гострудинспекция.

Подключилась к расследованию и прокуратура. По предварительным данным ведомства, работодатель не оформил официально трудовые отношения с работниками.