Ретро-трамвай № 11 прекратил работу в Нижнем Новгороде с 1 ноября. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В связи с пришедшим в Нижний Новгород похолоданием и морозами с 1 ноября прекращено движение ретро-трамвая № 11. Об этом сообщается в группе «Нижегородэлектротранса».

- С 1 ноября 2022 года будет временно прекращено движение вагончика по трамвайному маршруту №11 из-за наступающих морозов, - говорится в сообщении. - Возвращение трамвая на маршрут планируется 1 мая 2023 года.

Однако 4 ноября в честь праздника Дня народного единства для нижегородцев и гостей города все же будет сделано исключение.

- 4 ноября у вас будет возможность прокатиться на трамвайчике по улице Рождественской, - предупредили на предприятии. - Кто давно планировал поездку - не упустите возможность.

Напомним, ранее мы писали, что в Нижнем Новгороде 26 октября вышли на маршруты 100% троллейбусов.

- Сегодня отмечен самый высокий за последнее время выпуск наземного электротранспорта, - рассказала старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алена Чернышова. - Так выпуск троллейбусов зафиксирован на уровне 100% от расписания, выпуск трамваев на уровне 96%. Отметим, что все маршрутные единицы государственного предприятия «Нижегороэлектротранс» отображаются в навигационной системе ГЛОНАСС. А следовательно и на информационных транспортных ресурсах.