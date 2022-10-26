100% троллейбусов вышли в рейсы в Нижнем Новгороде 26 октября. Фото: Павел КЛОКОВ

В Нижнем Новгороде 26 октября вышли на маршруты 100% троллейбусов. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алена Чернышова.

- Сегодня отмечен самый высокий за последнее время выпуск наземного электротранспорта, - рассказала Алена Чернышова. - Так выпуск троллейбусов зафиксирован на уровне 100% от расписания, выпуск трамваев на уровне 96%. Отметим, что все маршрутные единицы государственного предприятия «Нижегороэлектротранс» отображаются в навигационной системе ГЛОНАСС. А следовательно и на информационных транспортных ресурсах.

По данным ЦРТС, значительно улучшено за последнюю неделю отображение в системе Глонасс маршрутов частных перевозчиков.

- Около 100% транспортных средств стабильно передают данные с бортового оборудования на маршрутах Т-31, Т-37, Т-45, Т-57, Т-65, Т-70, Т-83, Т-87 и Т-138, - рассказала Алена Чернышова.