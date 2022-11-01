Нижегородцы получат повестки с отличием во время осеннего призыва.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Нижегородской области с 1 ноября стартовал осенний призыв. Об этом сообщили в военном комиссариате Нижегородской области.
- С 1 ноября призывникам будут вручать повестки для прохождения военной службы по призыву. Для ясности эти повестки будут иметь отличительные отметки, - пояснили в военкоме.
Вместе в регионе продолжается прием добровольцев и контрактников на военную службу.
Напомним, ранее мы писали, что мероприятия по частичной мобилизации в регионе уже завершены.
- Отправку граждан призванных по мобилизации завершили сегодня, оповещение граждан прекращено. Установленное вами задание по призыву 300 тысяч человек выполнено, никаких дальнейших заданий не планируется, - заявил министр обороны Сергей Шойгу в своем докладе президенту.