Нижегородцы получат повестки с отличием во время осеннего призыва. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Нижегородской области с 1 ноября стартовал осенний призыв. Об этом сообщили в военном комиссариате Нижегородской области.

- С 1 ноября призывникам будут вручать повестки для прохождения военной службы по призыву. Для ясности эти повестки будут иметь отличительные отметки, - пояснили в военкоме.

Вместе в регионе продолжается прием добровольцев и контрактников на военную службу.

Напомним, ранее мы писали, что мероприятия по частичной мобилизации в регионе уже завершены.

- Отправку граждан призванных по мобилизации завершили сегодня, оповещение граждан прекращено. Установленное вами задание по призыву 300 тысяч человек выполнено, никаких дальнейших заданий не планируется, - заявил министр обороны Сергей Шойгу в своем докладе президенту.