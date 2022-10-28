Частичная мобилизация завершается в Нижегородской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Нижегородской области завершаются мероприятия по частичной мобилизации граждан, как и по всей стране. Одновременно с этим стоит ожидать и завершения рассылки повесток. Об этом в своем докладе президенту заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

- Отправку граждан призванных по мобилизации завершили сегодня, оповещение граждан прекращено. Установленное вами задание по призыву 300 тысяч человек выполнено, никаких дальнейших заданий не планируется, - заявил министр обороны.

Напомним, ранее мы писали, что с мобилизованными нижегородцами заключат военный социальный контракт, предполагающий целый комплекс новых мер поддержки.

- Принял ряд решений в помощь нижегородским мобилизованным и их семьям. Вводим право на заключение военного социального контракта, в рамках которого для семьи мобилизованного будут предусмотрены конкретные меры поддержки и индивидуальное сопровождение, - ранее заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По словам главы региона, новые меры поддержки касаются скидок на оплату коммунальных услуг, обеспечения детей мобилизованных бесплатным питанием в школах и детсадах. Также будут введены ежемесячные выплаты для беременных жен мобилизованных и для детей мобилизованных.