Николай Сатаев отметил конструктивное решение вопросов губернатором и мэром Нижнего Новгорода Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Заместитель председателя городской Думы, почетный гражданин Нижнего Новгорода Николай Сатаев дал оценку работе мэра Юрия Шалабаева. Свое мнение он выразил на встрече Юрия Шалабаева с почетными гражданами города. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

На встрече с почетными гражданами города, Юрий Шалабаев рассказал о направлениях развития города и подвел итоги своей двухлетней работы.

– Нам с вами нужно регулярно встречаться, потому что мы просто не имеем права не использовать ваш опыт и не учитывать ваше мнение в решении тех или иных городских вопросов, – глава города предложил почетным гражданам встречаться два раза в год.

Заместитель председателя городской Думы города Нижнего Новгорода, почетный гражданин Нижнего Новгорода Николай Сатаев отметил, что за два года работы Юрия Шалабаева видны позитивные изменения в городе и качественная совместная работа с губернатором. Он подчеркнул, что в наше время важно уметь считать деньги и планировать расходы. А Юрий Шалабаев с этим отлично справляется.

– Главный успех состоит в том, что достигнуто взаимопонимание между городом и областью. Губернатор и мэр Нижнего Новгорода конструктивно решают общие вопросы в рабочем порядке, – добавил Николай Сатаев.

Ранее сообщалось, что два года прошло с того момента, как Юрий Шалабаев возглавил администрацию Нижнего Новгорода.