Производство автомобилей для спецслужб открылось в Нижнем Новгороде

Холдинг «Швабе» открыл в Нижнем Новгороде собственное производство автомобилей для спецслужб. Здесь будут производить машины для скорой помощи, полиции, а также для людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщается на сайте госкорпорации «Ростех».

Здесь на площади 15 тысяч квадратных метров расположено 15 цехов, в которых будут производить медицинские автомобили классов А, В и С, а также легковые машины и микроавтобусы для структур МВД. Кроме того, здесь будут производить машины, оборудованные специально для людей с ограниченными возможностями. В отдельных цехах будут производить сопутствующее оборудование для спецмашин. Кстати, машины будут адаптированы под российские реалии: разные погодные условия и бездорожье.

В 2022 году завод планирует выпустить 6000 спецавтомобилей, которые будут формироваться на базе LADA, «ГАЗель» и «Соболь». Поставлять спецавтотранспорт будут по всей России и в страны СНГ.