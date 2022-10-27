Что такое социальная норма и как платить за электроэнергию меньше

В «ТНС энерго НН» разъяснили, что такое социальная норма и кто имеет право на повышенную соцнорму.

Социальная норма потребления электроэнергии – это определенный объем электричества, который оплачивается населением по сниженному тарифу. Энергопотребление сверх социальной нормы оплачивается по более высокому тарифу. То есть, если разумно потреблять электричество и не выходить за пределы социальной нормы, можно экономить на оплате за электроэнергию.

Например, в Нижегородской области одноставочный тариф для городских жителей, дома которых оборудованы газовыми плитами, составляет в пределах социальной нормы 4,12 руб. за кВт*ч. Сверх социальной нормы – 7,23 руб. за кВт*ч.

Для горожан, чьи дома оборудованы электроплитами, а также для сельских жителей, одноставочный тариф составляет в пределах социальной нормы 2,98 руб. за кВт*ч. Сверх социальной нормы – 5,23 руб. за кВт*ч.

Величина социальной нормы энергопотребления в регионе установлена Правительством Нижегородской области и составляет 50 кВт*ч в месяц на каждого зарегистрированного (прописанного) в жилом помещении человека.

Если в квартире или частном доме только один зарегистрированный – соцнорма энергопотребления составит 85 кВт*ч в месяц.

Кроме того, некоторые категории граждан имеют право на повышенную социальную норму энергопотребления в 75 кВт*ч на человека:

- семьи пенсионеров (состоящие из получателей пенсии по старости или инвалидности);

- семьи, имеющие в своем составе инвалидов или детей-инвалидов;

- семьи, имеющие в своем составе детей, оставшихся без попечения родителей;

- многодетные семьи.

Узнать подробную информацию о тарифах, нормативах потребления, социальной норме, а также рассчитать свой тариф онлайн, можно на сайте nn.tns-e.ru.