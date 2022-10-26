Двухполосное движение сохранится на улице Горького в Нижнем Новгороде ФОТО: телеграм-канал «Метро НН»

Движение от улицы Ошарской до площади Свободы из-за строительства новой станции метро кардинально не изменится. На участке сохранится двухполосное движение. Об этом сообщается в телеграм-канале «Метро НН».

Участок улицы Горького планировалось закрыть с ноября для проведения строительных работ новой станции метро. По последним данным, будут введены лишь частичные ограничения проезда: сужение дороги с четырех до двух полос.

Закрытие движения от улицы Ошарской до площади Свободы планируется ближе к весне. Это произойдет для проведения работ конкретного вида.

– Сейчас разрабатываем возможность проезда с улицы Ванеева на улицу Варварскую, соответственно, с улицы Семашко на улицу Горького и продолжение в сторону ТЦ Шоколад, – рассказал генеральный директор ГУММиД Нижнего Новгорода Андрей Левдиков.