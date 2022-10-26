Свыше 3 тысяч студентов зарегистрированы на всероссийскую олимпиаду «Я – профессионал» по направлению дошкольное образование.

Свыше 3 тысяч студентов со всей страны зарегистрировались для участия во Всероссийской олимпиаде «Я – профессионал» по направлению «дошкольное педагогическое образование». Организатором олимпиады стал Мининский университет. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

- Широкая география конкурса говорит о том, что в регионах много талантливых и целеустремленных ребят, которые имеют активную жизненную позицию и желание заявить о себе. И сегодня у них есть такая возможность. От Мининского университета уже подали заявки на участие в олимпиаде более 10% студентов, это самый высокий показатель по России. Уверен, для ребят это будет интересный опыт, - говорит ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.

Участниками олимпиады станут студенты со всех федеральных округов. Больше всего заявок поступило от студентов из Тверской, Амурской и Владимирской областей, а также из Республики Карелия. Все финалисты олимпиады смогут поступить в магистратуру без вступительных экзаменов.

Медалисты получают денежные призы: 300 тыс. рублей за 1 место (один участник), 200 тыс. рублей за 2 место (два участника) и 100 тыс. рублей за 3 место (2 участника).

Кстати участники олимпиады могут выбрать несколько направлений независимо от профиля, на котором обучаются в вузе. Заявиться на направление «Педагогическое образование(дошкольное)» могут студенты-бакалавры.

Олимпиада будет проходить в два этапа – отборочный и заключительный. Первый из них пройдет на платформе «Яндекс-контест» в формате тестирования. Там уже сейчас доступна демо-версия теста для зарегистрировавшихся участников в их личных кабинетах. В октябре и ноябре Мининский университет проведет обучающие вебинары для участников. А вот финал олимпиады пройдет уже в очном формате на базе Мининского университета в ресурсном центре дошкольного образования.

Напомним, зарегистрироваться на все направления Всероссийской олимпиады студентов “Я - профессионал” можно до 15 ноября 2022 года на портале Яндекс по ссылке https://yandex.ru/profi.