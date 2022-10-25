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НовостиОбщество25 октября 2022 6:14

Строительство фуникулера в Нижнем Новгороде завершится до конца 2022 года

Однако работать он начнет только весной
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
Строительство фуникулера в Нижнем Новгороде завершится до конца 2022 года.

Строительство фуникулера в Нижнем Новгороде завершится до конца 2022 года.

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Строительство фуникулера в Нижнем Новгороде завершится до конца 2022 года, а запустить его планируется следующей весной. Об этом стало известно в ходе заседания комитета регионального Заксобрания по бюджету и налогам.

- Верхняя станция у нас готова на 95%. Там остались небольшие электромонтажные и монтажные работы, работы по благоустройству, закупка мебели и оборудования для кафе, - рассказал управляющий делами правительства Нижегородской области Тимофей Шульга. - Готовность нижней станции составляет 70%. Завершается подготовительные работы, на следующей неделе приступим к отделке.

Фуникулер соединит Нижегородский кремль и улицу Рождественскую. Его рельсовый путь составит 134 метра. По нему будет ходить один вагон фуникулера, способный вместить до 40 человек.

Напомним, кремлевский фуникулер наряду с Похвалинским был построен в 1896 году компанией легкого пароходства петербургского предпринимателя Гартмана. Их создание было приурочено к всероссийской художественной выставке. 21 июня 1896 года было пущено пробное движение по обеим линиям. Однако затем необходимость в нем отпала.