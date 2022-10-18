Движение транспорта по участку улицы Горького в Нижнем Новгороде будет перекрыто до 2026 года Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Движение транспорта будет временно перекрыто на участке по улице Максима Горького в Нижнем Новгороде до 2026 года. Это связано с проведением работ по продлению Автозаводской линии метро. Об этом сообщается в постановлении на официальном сайте администрации Нижнего Новгорода.

Проезд от улицы Ошарской до улицы Ванеева будет закрыт с 00 часов 01 минуты 1 ноября 2022 года до 23 часов 59 минут 31 декабря 2025 года. Объехать этот участок можно по прилегающим улицам.

Кроме того, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: ГК «Моспроект-3» должен обеспечить проезд транспорта спецслужб и транспортных средств, обслуживающих организации, которые находятся в зоне проведения строительных работ. Также должны быть установлены технические средства, предотвращающие несанкционированный проезд в зоне строительных работ, временные дорожные знаки и информационные аншлаги.