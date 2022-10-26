Филиал «Нижновэнерго» принял участие в съемках художественного сериала

Входная группа филиала «Нижновэнерго» стала одной из локаций съемок художественного телевизионного проекта «Ангелы района». Съемки проводит телекомпания «Стар Медиа Дистрибьюшн», во главе с режиссером-постановщиком Эдуардом Парри, известным по таким нашумевшим проектам, как «Пробуждение», «От печали до радости», «Жили-были», «Маэстро», «Шулер» и другие.

В главных ролях – звезды отечественного кино Анна Михалкова и Александр Робак, а также любимые зрителями Анатолий Кот и Дмитрий Колчин. Проект рассчитан на 8 серий, в основе сюжета – история семьи Шаталовых – Михаила, Алены и их сына Артема. Герои любят, страдают, совершают ошибки и попадают в курьезные ситуации. Что из этого выйдет – узнаем очень скоро!

«Здание «Нижновэнерго» уже не впервые привлекает внимание режиссеров – оно есть в культовых «Жмурках», Никита Михалков снимал в Нижегородской области свои знаменитые «Сибирский цирюльник» и «Утомленные солнцем-2». Нижний Новгород стал местом проведения кинофестиваля «Горький fest». Остаться в истории кинематографии всегда приятно!» – прокомментировал заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» Дмитрий Прохоров.