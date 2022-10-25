Нападающий «Миннесоты» Владислав Фирстов пополнил состав нижегородского «Торпедо»

Контракт с нападающим рассчитан до конца сезона. Фото: ХК "Торпедо"

Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» подписал односторонний контракт с 21-летним нападающим «Миннесоты Уайлд» Владиславом Фирстовым. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

Соглашение со спортсменом рассчитано до конца сезона. В составе «бело-синих» он будет выступать под 10 номером.

Владислав начинал свою карьеру в Ярославле. В 2019 году был задрафтован «Миннесотой», а позднее принял участие в ЧМ-2020 по хоккею среди молодежных команд.

- С самого начала своей карьеры новобранец «Торпедо» демонстрировал результативный хоккей в юниорских лигах России и Северной Америки. По обе стороны океана Фирстов набирал по полсотни очков за сезон, и 2019 году он был выбран во втором раунде драфта НХЛ «Миннесотой». Выступая в USHL (главная юниорская хоккейная лига США) и NCAA (Национальная ассоциация студенческого спорта), Владислав поочередно завоевывал места в сборных лучших новичков сезона, - отметили в пресс-службе «Торпедо».

К слову, еще до подписания контракта хоккеист успел познакомиться с нижегородской командой и оценить ее игру. 23 октября Владислав Фирстов присутствовал на домашнем матче «Торпедо» против «Куньлунь Ред Стар» из Китая. Этот поединок хозяева выиграли со счетом 3:2.