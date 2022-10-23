Хоккеисты «Торпедо» со счётом 3:2 обыграли «Куньлунь РС» в домашнем матче КХЛ 23 октября Фото: Мария СОРОКИНА

ХК «Торпедо» со счётом 3:2 обыграл «Куньлунь Ред Стар» в домашнем матче КХЛ 23 октября.

На этот хоккейный поединок нижегородская команда вышла в обновлённой игровой форме.

В первой двадцатиминутке удаления были у обеих команд. У хозяев по две минуты штрафа получили Кирилл Воронин, Максим Федотов, Денис Ян. Как только команды оказались в равных составах, торпедовцы начали активно атаковать. За 3 секунды до окончания игрового времени Денис Ян открыл счёт.

Во втором периоде соперники сравняли счёт, но такой исход нижегородцев не устраивал, и Максим Летунов забил второй гол в ворота «Куньлуня».

На финальном отрезке игры гости отправили вторую шайбу в ворота «Торпедо». Менее чем за минуту до окончания игрового отрезка гости вновь остались в меньшинстве, и Сергей Гончарук забросил победную шайбу торпедовцев.