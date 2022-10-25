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НовостиПроисшествия25 октября 2022 14:47

Уголовное дело возбудили после ДТП на Бору, в котором погибла пассажирка BMW

В аварии пострадали 6 человек
Полина ШИБАЛКИНА
От иномарок остались груды металла.

От иномарок остались груды металла.

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В Нижегородской области возбудили уголовное дело по факту страшного ДТП в Борском районе, в котором погибла девушка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Напомним, авария произошла на Бору ранним утром 22 октября - там столкнулись «Рено Дастер» и BMW. 59-летний водитель «Рено» двигался со стороны Стеклозаводского шоссе в сторону поселка Октябрьский и при повороте налево не уступил дорогу встречному BMW, за рулем которого сидел 22-летний парень.

В результате ДТП 29-летняя пассажирка немецкой иномарки скончалась от полученных травм на месте. Еще шесть человек получили травмы различной степени тяжести, оба водителя были доставлены в Борскую ЦРБ. Удар был такой силы, что обе иномарки буквально превратились в груды металла.

По факту нарушения правил дорожного движения, повлекшее за собой смерть человека, возбуждено уголовное дело. Виновнику может грозить наказание в виде принудительных работ на срок до четырех лет или лишения свободы на срок до пяти лет.