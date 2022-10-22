Пять человек пострадали и один погиб при столкновении Renault Duster и BMW под Нижним Новгородом Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Пять человек пострадали, один погиб. Страшное столкновение Renault Duster с BMW произошло в городе Бор 22 октября. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария случилась в городе Бор по улице Маяковского,5, 22 октября в 4.15.

Авария случилась в городе Бор по улице Маяковского,5, 22 октября в 4.15 Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

По данным ведомства, BMW Series 5 двигался со стороны поселка Октябрьский к Стеклозаводскому шоссе. Внедорожник Renault Duster ехал в обратном направлении. При повороте налево в сторону улицы Лихачева он не уступил дорогу водителю BMW.

В результате столкновения автомобилей пострадали пять человек, один погиб. Это была молодая девушка, пассажирка BMW.

Оба транспортных средства не просто разбились. У них отсутствует капот, до такой степени смята эта часть автомобилей. Теперь это просто груды искореженного метала. Прежние машины в них с трудом узнаваемы. По состоянию задних пассажирских сидений можно предположить, что люди, находившиеся на этих местах во время аварии, выжили.

По состоянию задних пассажирских сидений можно предположить, что люди, находившиеся на этих местах во время аварии, выжили Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Обстоятельства аварии продолжают уточнять.

Обстоятельства аварии продолжают уточнять. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Напомним, серьезная авария произошла утром 21 октября в деревне Афонино Кстовского района – там столкнулись две иномарки. В результате аварии пострадали два человека.

Ранее мы писали, что водитель автомобиля «Мазда», не предоставила преимущество в движении и совершила столкновение с мотоциклом «Сузуки». В результате столкновения 39-летний мотоциклист получил множественные травмы и был госпитализирован. Несмотря на все усилия медиков, 19 сентября мужчина скончался.