Ситилинк запустил в Нижнем Новгороде проект по утилизации старой техники

В июне у покупателей Ситилинка в Москве и Санкт-Петербурге появилась возможность бесплатно вывезти на переработку ненужную и сломанную технику. Компания решила расширить географию услуги по утилизации и запускает сбор техники еще в 143 городах. Теперь проект стартует и в Нижнем Новгороде.

Партнёром по вывозу старой техники на перерабатывающие предприятия выступил оператор экотакси «Убери». За время тестового периода более 1000 покупателей передали на утилизацию 57 тонн старой и сломанной бытовой техники и электроники: холодильники, стиральные машины, газовые и электрические плиты. По условиям можно было отправить на утилизацию любую ненужную технику, независимо от того, в каком магазине она в своё время приобреталась и в каком состоянии находится на момент вывоза.

«Летом мы запустили пилотный проект по утилизации старой техники для наших клиентов и получили столько положительной обратной связи, что решили продолжать проект и расширить его географию. Мы продолжим наши усилия по утилизации в 143 городах – теперь у нескольких миллионов наших клиентов появится возможность экологично избавиться от ненужной техники перед покупкой новой», — прокомментировал проект директор по маркетингу Ситилинка Александр Дедов.

«Техника из домов клиентов магазина, минуя посредников, поступала сразу на ближайшие лицензированные заводы по утилизации, с которыми у нас заключены договоры о сотрудничестве. Бесплатная услуга включает работу опытных грузчиков по спуску тяжелых и габаритных вещей с любого этажа, а также погрузку в спецтранспорт. Мы рады, что формат оказался настолько востребованным, что наш партнёр принял решение распространить эту возможность на клиентов в других регионах», – говорит руководитель экотакси «Убери» Дмитрий Иванов.

С ноября экосервисом от «Ситилинк» и «Убери» смогут воспользоваться более миллиона клиентов магазинов, расположенных не только в столицах, но и в 143 других городах России. Оформить заявку на вывоз старой техники можно будет через сайт. После этого сотрудники колл-центра перезвонят и согласуют удобное время подачи экотакси с командой грузчиков.