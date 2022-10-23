Нижегородец сделал предложение девушке на матче «Торпедо» - «Куньлунь РС» 23 октября

Влюбленная парочка нижегородцев попала на "Камеру поцелуев". Фото: Мария СОРОКИНА

Нижегородец по имени Александр сделал предложение своей девушке на матче между ХК «Торпедо» и «Куньлунь Ред Стар», который состоялся в КРК «Нагорный» 23 октября.

В середине третьего периода игры при счете 2:1 в пользу нижегородской команды для болельщиков запустили традиционную «Камеру поцелуев». В кадр попали Александр и Кристина. Молодой человек сделал сигнал оператору, что это еще не все, а затем повернулся к своей спутнице и предложил руку и сердце. Девушка согласилась и получила в подарок пышный букет роз.

К слову, игра завершилась со счетом 3:2 в пользу нижегородской команды. За несколько мгновений до сирены решающую шайбу забросил Сергей Гончарук.