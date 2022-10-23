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НовостиОбщество23 октября 2022 17:43

Бывший глава департамента культуры Нижнего Новгорода переехал в Израиль

До этого он проживал в Венгрии
Павел МАЙОРОВ
Бывший глава департамента культуры Нижнего Новгорода переехал в Израиль ФОТО: страница Романа Беагона в социальной сети ВКонтакте

Бывший глава департамента культуры Нижнего Новгорода переехал в Израиль ФОТО: страница Романа Беагона в социальной сети ВКонтакте

Бывший глава департамента культуры Нижнего Новгорода Роман Беагон переехал в Израиль. Об э том он сообщил на личной странице в социальной сети ВКонтакте.

Роман Беагон опубликовал на своей странице фото семьи, сделанное в Израиле. В комментариях бывшего главу департамента культуры приветствует жительница города Хайфу. Предположительно, Роман Бегон со своей семьей переехал именно в этот портовый город на севере Израиля.

Ранее сообщалось, что бывший директор департамента культуры администрации Нижнего Новгорода Роман Беагон женился в Венгрии.

Напомним, приговором суда Роману Беагону назначено наказание в виде запрета занимать должности на государственной и муниципальной службе на срок два года.