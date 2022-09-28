Экс-глава нижегородского депкульта Роман Беагон женился в Венгрии

Фото: Роман Беагон (https://vk.com/beagon).

Бывший директор департамента культуры администрации Нижнего Новгорода Роман Беагон женился в Венгрии. Свадебными фотографиями, где он позирует со своей избранницей и кошкой Агатой, были опубликованы на его личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, что из России Роман Беагон уехал, чтобы помогать украинским беженцам в Венгрии. Также он какое-то время искал новый дом для любимой кошки Агаты, которую он не смог взять с собой. Буквально через несколько дней с помощью репостов для кошечки нашли добрые руки.

Ранее точку в громком процессе экс-главы департамента культуры Нижнего Новгорода Романа Беагона поставили в конце весны. Расследование уголовного дела длилось целый год и вот вынесено решение – подсудимому назначено наказание в виде запрета занимать должности на государственной и муниципальной службе сроком на два года.

Чиновник был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий. В декабре 2020 года по указанию подозреваемого его подчинённый заключил договор на изготовление десяти информационных стендов на сумму 1 миллион 205 тысяч рублей. Однако стенды так и не были изготовлены, а мероприятие прошло.

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