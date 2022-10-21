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НовостиОбщество21 октября 2022 11:44

Еще пять мобилизованных нижегородцев могут вернуть домой по состоянию здоровья

Сейчас они проходят медицинскую комиссию
Василий КРОТОВ
Еще пять мобилизованных нижегородцев могут вернуть домой по состоянию здоровья.

Еще пять мобилизованных нижегородцев могут вернуть домой по состоянию здоровья.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще пять мобилизованных нижегородцев могут вернуть домой из-за состояния здоровья. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- По итогам работы специалистов «Поезда здоровья» в Песочном за вчерашний день – отправили на военно-врачебную комиссию еще 5 человек. По заключениям также будем ставить вопросы об их возвращении, - сообщил глава региона.

Напомним, накануне мы писали, что девять мобилизованных нижегородцев могут вернуть домой по состоянию здоровья.

- Здесь в палаточном лагере проживают и наши мобилизованные, - напомнил Глеб Никитин. - Были обращения и от них самих, и от родственников. Часто вопросы касались медицинского обслуживания. В новых условиях у некоторых обострились хронические болезни или проявились проблемы с тем, на что в обычной жизни внимания не обращали.