Еще пять мобилизованных нижегородцев могут вернуть домой по состоянию здоровья. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще пять мобилизованных нижегородцев могут вернуть домой из-за состояния здоровья. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- По итогам работы специалистов «Поезда здоровья» в Песочном за вчерашний день – отправили на военно-врачебную комиссию еще 5 человек. По заключениям также будем ставить вопросы об их возвращении, - сообщил глава региона.

Напомним, накануне мы писали, что девять мобилизованных нижегородцев могут вернуть домой по состоянию здоровья.

- Здесь в палаточном лагере проживают и наши мобилизованные, - напомнил Глеб Никитин. - Были обращения и от них самих, и от родственников. Часто вопросы касались медицинского обслуживания. В новых условиях у некоторых обострились хронические болезни или проявились проблемы с тем, на что в обычной жизни внимания не обращали.