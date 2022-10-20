Девять мобилизованных нижегородцев могут вернуть домой по состоянию здоровья. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Девять мобилизованных нижегородцев могут вернуть домой по состоянию здоровья. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам своего визита на полигон около деревни Песочное.

- Здесь в палаточном лагере проживают и наши мобилизованные, - напомнил Глеб Никитин. - Были обращения и от них самих, и от родственников. Часто вопросы касались медицинского обслуживания. В новых условиях у некоторых обострились хронические болезни или проявились проблемы с тем, на что в обычной жизни внимания не обращали.

По словам губернатора, девять человек направили на военно-врачебную комиссию. Сейчас решается вопрос с их возвращением домой. При этом некоторые из них были добровольцами, поэтому возвращаться не хотят.

- Здесь работает бригада из Нижегородской области - 20 медиков, 4 медкомплекса в составе «Поезда здоровья», - отметил Глеб Никитин. - Активно работают стоматологи, хирург, неврологи, терапевт. Есть возможность сдать анализы, провести исследования.

Напомним, ранее мы писали, что в Нижегородской области открылись пункты сбора помощи мобилизованным. Они начали работу как в самом Нижнем Новгороде, так и в разных районах области.