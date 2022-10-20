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НовостиОбщество20 октября 2022 15:42

Девять мобилизованных нижегородцев могут вернуть домой по состоянию здоровья

Губернатор Нижегородской области навестил мобилизованных
Василий КРОТОВ
Девять мобилизованных нижегородцев могут вернуть домой по состоянию здоровья.

Девять мобилизованных нижегородцев могут вернуть домой по состоянию здоровья.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Девять мобилизованных нижегородцев могут вернуть домой по состоянию здоровья. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам своего визита на полигон около деревни Песочное.

- Здесь в палаточном лагере проживают и наши мобилизованные, - напомнил Глеб Никитин. - Были обращения и от них самих, и от родственников. Часто вопросы касались медицинского обслуживания. В новых условиях у некоторых обострились хронические болезни или проявились проблемы с тем, на что в обычной жизни внимания не обращали.

По словам губернатора, девять человек направили на военно-врачебную комиссию. Сейчас решается вопрос с их возвращением домой. При этом некоторые из них были добровольцами, поэтому возвращаться не хотят.

- Здесь работает бригада из Нижегородской области - 20 медиков, 4 медкомплекса в составе «Поезда здоровья», - отметил Глеб Никитин. - Активно работают стоматологи, хирург, неврологи, терапевт. Есть возможность сдать анализы, провести исследования.

Напомним, ранее мы писали, что в Нижегородской области открылись пункты сбора помощи мобилизованным. Они начали работу как в самом Нижнем Новгороде, так и в разных районах области.