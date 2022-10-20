Пункты сбора помощи мобилизованным открылись в Нижегородской области. Фото: Олег Укладов

В Нижегородской области открылись пункты сбора помощи мобилизованным. Они начали работу как в самом Нижнем Новгороде, так и в разных районах области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

- С теплотой в сердце всегда рассказываю о людях, которые формируют гуманитарные грузы, вяжут носки, сами организуют сборы, - отметил Евгений Люлин. - Мне часто пишут: «Мы тоже хотим помочь! Куда принести вещи?»Поскольку таких вопросов много и поступают они из разных районов собрал для вас адреса приемных пунктов. Сюда вы можете передать свою гуманитарную помощь! Даже маленький вклад - это большая поддержка для наших ребят.

КОНКРЕТНО

Адреса пунктов сбора помощи:

Арзамас - ул. Калинина, 10-а (офис отделения «ЕР»);

- ул. Советская, 10-а, каб.20 (администрация района);

- 9 мая, д.6 (техникум), 1 этаж, помещение библиотеки;

- ул. 50 лет ВЛКСМ, д.28 (АО «АПЗ»).

Балахна ул. Дзержинского, 38. Тел: 6-00-23, 89867583036

Большое Болдино ул. Пушкинская, д.146, тел.: 2-28-85

Большое Мурашкино ул. Свободы, д.78 Дом культуры, 89108926614

Бутурлино ул. Ленина, д.127, 1 этаж, тел.: (831-72) 53395

Варнавино ул. Нижегородская, 39 (соцзащита)

Вача ул. Больничная, д.16 (соцзащита) тел.: 8(831-73)6-21-90

Володарск ул. Калининская, д.9 (бизнес-центр)

Ветлуга, ул. Алешкова, д.98, Тел.: 8(831-50)2-19-05

Воскресенское ул. Ленина, д.70 Центр соцобслуживания Тел.:9-26-34; 89527785184

Гагино ул.Коммунистическая д 10, Дом Культуры Телефоны координаторов: 8(996)564-88-59 Алексей 8(950)607-94-13 Светлана

Городец ул. Фурманова, 10-а Молодежный центр

Дзержинск - гаражный бокс №11 во дворе администрации города, пл. Дзержинского, 1, вход со стороны пр-та Ленина (ср, пт с 16.00 до 19.00), тел.:8(8313)32-05-87;

- АНО «Ветераны боевых действий», ул. Клюквина, 11-а (будни с 10.00 до 16.00), тел.: 8(8313)25-02-26;

- охранная организация «Кольчуга», ул. Бутлерова, 19, вход с торца, 8(8313)28-02-18, 8(951)907-48-20;

- пр-т Ленина, 77 (прием по предварительному звонку по тел.: 8(910)136-53-60)

Кстово, ул. Островского, д.5, каб.7 Депутатский центр «ЕР»8(831-45)7-97-09

Кулебаки пл. Ленина, д.2 ДК им. Дубровских

Княгинино ул. Урицкого, д.13 (соцзащита), тел.: 8(831-66)4-03-88, 4-19-22, 89535509010

Лукоянов ул. Коммунистическая, д.11, администрация, 1 этаж, каб. 38. Тел.: (831-96) 41301;

Лысково ул Ленина 23, 1 этаж, ул Победы 14 магазин «Победа» ул 50 ВЛКСМ, 36 1 этаж

Навашино ул. Ленина, д.28, тел.: 8(831-75)56645

Нижний Новгород Пункты сбора работают с 10.00 до 20.00 по адресам:

- Канавинский район, Базовый проезд, 1, территория АО «Торгово-производственное предприятие «Канавинское»,

- Канавинский район, ул. Тираспольская, д. 22,

- Автозаводский район, ул. Дьяконова, д. 7-а,

- Ленинский район, проспект Ленина 54-а,

- Московский район, ул. Черняховского, д. 13-а,

- Нижегородский район, ул. Ильинская, д. 69,

- Приокский район, ул. Горная, д. 16,

- Сормовский район, ул. Станиславского, д. 24-а Первомайское банковский счет по запросу

Перевоз, ул. Садовая, д.24

Пильна, ул. Урицкого, д.14 ул. Тарлыкова, д.8

Семенов, ул. Ленина, д.7, Волонтерское объединение ДОБРОДЕЛ, тел.: 89503791633, 8(831-62)5-14-06, 5-11-45

Сосновское, ул. Ленина, д.25, тел.: 89087290970

Спасское, пл. Революции, д.59 МБУК КДЦ, 8(831-65)25266

Тоншаево, ул. Чкалова, д.11, соцзащита

Чкаловск, администрация города, тел.: 8(831-60)4-21-61, ул. Ленина, д.28, тел.: 8(831-75)56645