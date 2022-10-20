Канатный подъёмник у площади Сенной введут в эксплуатацию в 1 квартале 2023 года

Подвесную канатную дорогу между Гребным каналом и площадью Сенной в Нижнем Новгороде планируют ввести в эксплуатацию в 1 квартале 2023 года. Об этом «Комсомолке» сообщили в министерстве спорта Нижегородской области.

В сентябре сообщалось, что строительство «канатки» находится на завершающей стадии. Сам канатный подъемник расположен вдоль комплекса трамплинов, который собираются расширять.

– Планируется приступить к разработке технического задания на выполнение проектных работ по трамплинам К-20 и К-30, – сообщает ведомство. – Параллельно прорабатываются варианты источников финансирования строительства этих объектов.

Напомним, ранее мы писали, что станция посадки на канатный подъемник в верхней части города расположена около трамплина и колеса обозрения, а в нижней – недалеко от парка Победы.

– Планируется оборудовать 37 двухместных подвесных кабинок, которые будут ходить на высоте 2-3 метра от склона, – ранее рассказывали в министерстве строительства Нижегородской области.

Стоимость канатного подъемника до Сенной оценивалась в 210 миллионов рублей.

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