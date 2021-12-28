Канатный подъёмник у площади Сенной сдадут в 2022 году

Канатный подъёмник возле площади Сенной, связывающий набережную Гребного канала и парк Победы в Нижнем Новгороде, начнёт функционировать во втором квартале 2022 года. Об этом сообщили в Newsroom24 со ссылкой на министерство спорта Нижегородской области.

В ведомстве также уточнили, что по подъёмнику будут двигаться 37 двухместных кабинок на высоте около двух-трёх метров над склоном. Проехаться на новой канатной дороге можно будет только платно.

На строительство объекта выделили 210 миллионов рублей. Генподрядчиком строительных работ выступает ООО "Инвест-Групп", поставку оборудования произвело ООО "Скадо Строй Монтаж".

Конкретные сроки открытия ещё не определены – их назначит компания-оператор. Затем ГБУ "НОСШОР по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью" станет управляющим пассажирской подвесной канатной дороги.

В период тестирования подъёмника нижегородцы смогут пользоваться им бесплатно. А после оператор определит цену на билет для всех желающих.