Нижегородский работодатель задолжал 496 тысяч рублей своим 17 сотрудникам

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело из-за невыплаты заработной платы 17 сотрудникам ООО «Центр Фитосанитарных Экспертиз» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.

С февраля по апрель 2022 года руководители организации задолжали своим работникам 496 тысяч рублей.

- В ходе расследования уголовного дела следователи СК предпримут исчерпывающие меры, направленные на полное возмещение имеющейся задолженности перед сотрудниками, - сообщили в ведомстве.

Тем временем прокуратура Советского района тоже проводила проверку и выявила соответствующее нарушение. Как оказалось, деньги должностные лица тратили на хозяйственные нужды организации, не являющиеся первоочередными.

- В целях восстановления трудовых прав граждан прокуратура приняла комплекс мер реагирования, в том числе в судебном порядке обратилась в защиту работников, - уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Напомним, ранее мы сообщали, что нижегородская компания «Вик» задолжала поставщику коммунальных услуг более 10 миллионов рублей. После участия следствия организация полностью погасила долг.

Также мы писали о том, что нижегородское предприятие задолжало своему сотруднику зарплату на 212 тысяч рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!