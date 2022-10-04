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Происшествия4 октября 2022 9:58

Нижегородское предприятие задолжало своему сотруднику зарплату на 212 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело
Валерия МУРОМЦЕВА
Нижегородское предприятие задолжало своему сотруднику зарплату на 212 тысяч рублей

Нижегородское предприятие задолжало своему сотруднику зарплату на 212 тысяч рублей

Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет Нижегородской области возбудил уголовное дело в отношении директора предприятия, который не выплачивал заработную плату работнику. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.

Следствие считает, что с апреля по август 2022 года директор предприятия не выплачивал заработную плату сотруднику свыше двух месяцев. Также подозреваемый не выплатил компенсацию за задержку заработной платы токарю предприятия, занимающегося производством металлических изделий.

В ходе расследования следователи СК предпримут меры по возмещению задолженности работнику.