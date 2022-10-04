Нижегородское предприятие задолжало своему сотруднику зарплату на 212 тысяч рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет Нижегородской области возбудил уголовное дело в отношении директора предприятия, который не выплачивал заработную плату работнику. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.

Следствие считает, что с апреля по август 2022 года директор предприятия не выплачивал заработную плату сотруднику свыше двух месяцев. Также подозреваемый не выплатил компенсацию за задержку заработной платы токарю предприятия, занимающегося производством металлических изделий.

В ходе расследования следователи СК предпримут меры по возмещению задолженности работнику.