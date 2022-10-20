Годовалого малыша сбили на пешеходном переходе в Нижнем Новгороде. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Серьезная авария произошла вечером 18 октября на улице Культуры в Сормовском районе Нижнего Новгорода – там сбили сразу двоих маленьких детей. Подробности аварии сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

- В районе дома № 11/2 по улице Культуры водитель совершил наезд на пешеходов, переходивших дорогу по регулируемому пешеходному переходу, - говорится в сообщении. – В результате ДТП пострадали двое маленьких детей – одному шесть лет, а второму – всего годик.

По данным полиции, оба ребенка доставлены в детскую областную больницу. Подробности и причины аварии сейчас выясняются.

Напомним, ранее мы писали, что маршрутка и две иномарки столкнулись в Автозаводском районе Нижнего Новгорода утром 20 октября. Авария произошла в утренний час пик на пересечении улиц Мончегорской и Орбели. Там столкнулись маршрутка №67 и две легковушки – Audi и Volga Siber. Судя по всему, ПАЗик двигался в сторону Мончегорского рынка, но на перекрестке произошло столкновение сразу с двумя машинами, которые ехали по улице Орбели.