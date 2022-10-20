Маршрутка и две иномарки столкнулись в Нижнем Новгороде утром 20 октября

Маршрутка и две иномарки столкнулись на улице Мончегорской. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Маршрутка и две иномарки столкнулись в Автозаводском районе Нижнего Новгорода утром 20 октября. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария произошла в утренний час пик на пересечении улиц Мончегорской и Орбели. Там столкнулись маршрутка №67 и две легковушки – Audi и Volga Siber. Судя по всему, ПАЗик двигался в сторону Мончегорского рынка, но на перекрестке произошло столкновение сразу с двумя машинами, которые ехали по улице Орбели.

Обстоятельства аварии выясняются. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

- Пострадали два человека. Обстоятельства произошедшего выясняются, - уточнили в ГИБДД.

Автомобили получили значительные повреждения: у обеих иномарок сильно разбита передняя часть.

Кстати, три года назад на этом месте уже случалось серьезное ДТП с участием общественного транспорта: 21 ноября 2019 года здесь перевернулась маршрутка №65, столкнувшись с грузовой ГАЗелью. Пострадали три человека.