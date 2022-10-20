Мобильное приложение «ТНС энерго» - личный кабинет у вас в кармане. Фото: Анастасия Осипова

Мобильное приложение «ТНС энерго» – это личный кабинет клиента, который доступен на мобильном устройстве. Приложение экономит время и значительно упрощает взаимодействие с гарантирующим поставщиком. Имея под рукой смартфон или планшет, можно в любом месте и в любое время решить практически любой вопрос, связанный с энергоснабжением:

- передать показания прибора учета;

- оплатить счета без комиссии;

- просмотреть и скачать квитанции;

- управлять лицевыми счетами сразу по всем своим объектам недвижимости;

- отслеживать историю переданных показаний и произведенных платежей;

- направить обращения, заявления, копии документов в компанию и получать консультацию специалистов «ТНС энерго НН».

Если клиент ранее уже регистрировался в личном кабинете на сайте «ТНС энерго НН», то для входа в приложение достаточно ввести номер лицевого счета и уже имеющийся пароль от личного кабинета. Тем клиентам, у которых не подключен личный кабинет, достаточно будет пройти простую процедуру регистрации.

По данным на октябрь почти 400 000 клиентов компании используют мобильное приложение «ТНС энерго», присоединяйтесь - сканируйте QR-код и скачивайте приложение «ТНС энерго» для Android или iOS.