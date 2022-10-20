Мобильное приложение «ТНС энерго» - личный кабинет у вас в кармане.
Фото: Анастасия Осипова
Мобильное приложение «ТНС энерго» – это личный кабинет клиента, который доступен на мобильном устройстве. Приложение экономит время и значительно упрощает взаимодействие с гарантирующим поставщиком. Имея под рукой смартфон или планшет, можно в любом месте и в любое время решить практически любой вопрос, связанный с энергоснабжением:
- передать показания прибора учета;
- оплатить счета без комиссии;
- просмотреть и скачать квитанции;
- управлять лицевыми счетами сразу по всем своим объектам недвижимости;
- отслеживать историю переданных показаний и произведенных платежей;
- направить обращения, заявления, копии документов в компанию и получать консультацию специалистов «ТНС энерго НН».
Если клиент ранее уже регистрировался в личном кабинете на сайте «ТНС энерго НН», то для входа в приложение достаточно ввести номер лицевого счета и уже имеющийся пароль от личного кабинета. Тем клиентам, у которых не подключен личный кабинет, достаточно будет пройти простую процедуру регистрации.
По данным на октябрь почти 400 000 клиентов компании используют мобильное приложение «ТНС энерго», присоединяйтесь - сканируйте QR-код и скачивайте приложение «ТНС энерго» для Android или iOS.