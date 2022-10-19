Синим собакам из Дзержинска посвятили стихи. ФОТО: Дзержинск онлайн

Вот уже второй год подряд в Дзержинске местные жители наблюдают странное явление – по городу разгуливают синие собаки. Разговоры о посиневших Шариках оказались столь популярны, что им даже посвятили стихи. Автором стал житель Дзержинска Алексей Гладилов.

- В прошлом - легенда, теперь только быль - город остыл, город синих собак, - опубликовал стихотворение блогер Алексей Алексеев.

Напомним, много шума зимой 2021 года в Нижегородской области наделала стая синих собак и вдруг новое нашествие – по улицам Дзержинска снова разгуливают четвероногие с голубым окрасом шерсти. Одного такого «смурфика» местные жители видят каждое утро у дома №9 в переулке Учебный.